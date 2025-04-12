شكرا لقرائتكم خبر عن البحر يقذف عشرات الجثث الى الساحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قذف البحر بعشرات الجثث لمهاجرين افارقة في الحديدة وبحسب مصادر فان عشرات الجثث لمهاجرين افارقة وصلت الى جزيرة الطرفه وشواطئ غليفقه والجاح والطور وذلك جراء ارتفاع الامواج وهيجان البحر



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