شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"صورة"عصابة الـ100 مليون ريال المنهوبة من حوالات المغتربين اليمنيين تقع في قبضة الأمن السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور أمني بارز، تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على عصابة متورطة في سرقة حوالات المغتربين اليمنيين، حيث بلغت قيمة الأموال المنهوبة أكثر من 100 مليون ريال.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لحماية حقوق المغتربين وضمان سلامتهم، ويبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمعات.

تفاصيل العملية الأمنية:

استطاعت السلطات السعودية تتبع واصطياد العصابة التي كانت تستهدف مندوبي الحوالات المالية، حيث كانت تقوم بتحويل مبالغ ضخمة إليهم ومن ثم احتجازهم واستعادة الأموال المسروقة.

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واستخدمت العصابة أساليب متطورة للتواصل مع شركاء في عدة دول منها تركيا ومصر وقطر والبحرين واليمن.

وبعد تحقيقات مكثفة، نجح الأمن السعودي في القبض على عدد من أفراد العصابة، ولا يزال البحث جاريًا عن الباقين.

وأوضحت الجهات الأمنية أن العصابة كانت تستخدم أساليب متعددة لسرقة الأموال، من خلال إجبار الضحايا على تحويل ما تبقى لديهم من أموال في حساباتهم البنكية بالسعودية.

وكانت العمليات تتم تحت تهديدات بالترحيل وادعاءات بأنهم من المباحث السعودية، مما أثار الذعر بين المغتربين ودفع بعضهم للتراجع عن الإبلاغ.

السعودية حجوزات فنادق

تحذيرات مصرفية :

تعرض العديد من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، في الآونة الأخيرة، لعمليات احتيال مالية معقدة.

حيث تمكنت عصابة متخصصة من سرقة أكثر من 100 مليون ريال سعودي من تحويلاتهم المالية قبل وصولها إلى المستفيدين في اليمن.

وكان الخبير المصرفي اليمني، علي أحمد التويتي، قد أطلق تحذيرًا هامًا للمغتربين اليمنيين في السعودية، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والتأكد من موثوقية الجهات التي يتعاملون معها لإرسال أموالهم.

وتسببت هذه الجرائم في حالة من القلق والاضطراب بين الجالية اليمنية في السعودية، حيث شعر العديد منهم بعدم الأمان والخوف من الوقوع ضحية لمثل هذه العصابات.

السعودية حجوزات فنادق

وأدت هذه الأحداث إلى توتر العلاقات بين المغتربين ووكلائهم الماليين، مما أثر سلبًا على الثقة المتبادلة وأدى إلى مشاكل قانونية ومالية.

ويُعتبر هذا النجاح الأمني مثالًا حيًا على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.

فقد ساهمت المعلومات الاستخباراتية المتبادلة بين الدول المعنية في تحديد مواقع العصابة وشركائها، مما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمثل هذه التهديدات العابرة للحدود