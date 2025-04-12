شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشرع تثير تفاعلا بلقطات من تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري، أحمد الشرع خلال مرافقتها له إلى منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 في تركيا.

وتداول نشطاء لقطات للدروبي تجلس إلى جانب زوجها خلال حضور جلسات في المنتدى في حين تداول نشطاء آخرون لقطات لها مع أمينة، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على هامش المنتدى.

ونشر التلفزيون التركي الرسمي مقطع فيديو من لقاء لطيفة وأمينة بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وسبق للطيفة الدروبي أن أثارت تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها المتكرر بالمناسبات والمراسم الاجتماعية كان من آخرها لقاء أبناء "الشهداء" في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بمناسبة عيد الفطر