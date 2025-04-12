شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن فجعهما الموت...وزير يمني يوجه رسالة إلى أحمد علي وطارق صالح وآل عفاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدّم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بخالص التعازي إلى عدد من الشخصيات البارزة في البلاد، في وفاة السيدة غالية صالح علي الأحمر، التي وافتها المنية خلال الأيام الماضية.

وشملت التعزية كلًا من العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، والسفير أحمد علي عبدالله صالح، واللواء علي صالح الأحمر، والدكتور سليم ناصر الشحطري، والمهندس جمال الشحطري، إضافة إلى عائلتي آل عفاش وآل الشحطري كافة.

وأعرب الوزير الإرياني في بيان نشره عبر منصة "إكس" عن خالص مواساته لأسر الفقيدة، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.