عاجل:الالاف من المسلحون يصلون هضبة حضرموت استعدادا للحسم(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - توافد الآلاف من ابناء القبائل وأطياف المجتمع الحضرمي للمشاركة في اللقاء التاريخي العام اليوم : السبت 12 ابريل 2025م

ياتي ذلك تلبية لدعوة عمرو بن حبريش في هضبة حضرموت.

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