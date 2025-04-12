شكرا لقرائتكم خبر عن اول استهداف سعودي على الحو ثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرضت مناطق للحوثيين للقصف في صعدة قبل قليل

وزعمت وسائل اعلام حوثية بان قصف مدفعي سعودي استهدف القرى الحدودية في مديرية باقم

عدن - ياسمين التهامي - �عرضت مناطق للحوثيين للقصف في صعدة قبل قليلوزعمت وسائل اعلام حوثية بان قصف مدفعي سعودي استهدف القرى الحدودية في مديرية باقم

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