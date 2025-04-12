شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار حوثي وحالة طوارئ غير معلنة وانتشار للمدرعات في مداخل صنعاء ..ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة ، تحركات مفاجئة وحالة استنفار أمني غير مسبوق من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نشرت عناصرها ومدرعاتها في مختلف النقاط الأمنية على مداخل ومخارج صنعاء، وفي الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.

وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيات تقوم بتفتيش السيارات المارة بشكل دقيق وتقوم باستجواب من يستقلونها وتطالبهم بإبراز هواياتهم الشخصية، وتفتش هواتفهم، مع كل أغراضهم.

وأكد السكان، أن صنعاء تعيش حالة طوارئ غير معلنة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

ويأتي هذا الانتشار عقب هجوم أمريكي غير مسبوق استهدف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين على مدى ثلاثة اسابيع ,حيث ادت الغارات الأمريكية الى مصرع العشرات من قيادات الصف الاول بالاضافة الى استهداف مخازن اسلحة وشبكات اتصالات يستخدمها الحوثيين في استهداف المحلاحة في البحر الأحمر.