شكرا لقرائتكم خبر عن صدور بيان جديد الليلة بشان عملية الزحف صباح غدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزامنا مع استكمال جميع إجراءات وتجهيزات اللجنة التحضيرية للقاء العام التاريخي الحاشد لأبناء حضرموت ، نحيي كل قبائل وأبناء حضرموت الذين يستعدون للزحف والتوافد من مختلف الربوع الحضرمية ؛ لحضور اللقاء الذي سيعقد صباح يوم السبت القادم الموافق 12 أبريل 2025 في هضبة حضرموت ؛ دعما لمواقف حلف قبائل حضرموت ولإيصال صوت حضرموت وانتزاع حقوقها المشروعة .

نهيب بجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية من قنوات وصحف ومنصات سمعية ومرئية وقادة الرأي العام بالحضور لتوثيق اللحظة التاريخية وإيصال صوت أبناء حضرموت وقرار أهل الأرض والحق المشروع لكل العالم .

إلى أبناء حضرموت بمختلف توجهاتهم ومناطقهم وفئاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية نؤكد أن اللحظة تستدعي الالتفاف والتكاتف لأجل حضرموت ، ولا شيء غير حضرموت و للتأكيد على استقلالية القرار الحضرمي وتمسّك أبناء حضرموت بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحكم الذاتي.

وإذ نؤكد على استكمال مهام تأمين موقع اللقاء وترتيب عملية الاستقبال للوفود ندعو جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى استقاء المعلومات والأخبار والتقارير من منصات حلف القبائل الرسمية والمتحدثين الرسميين وعدم الانجرار خلف الأقلام المغرضة وحملات التحريض والتشويه المسمومة المدفوعة من قبل أعداء حضرموت.

حفظ الله حضرموت آمنة مستقلة

