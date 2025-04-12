شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تكشف عن رقاقة "ماجورانا 1" في سباق الحواسيب الكمومية والان مع التفاصيل

تسارعت الأحداث بشكل ملحوظ في عالم الحواسيب الكمومية، مع دخول العديد من الشركات إلى هذا المجال التنافسي. ومع ذلك، تبرز "مايكروسوفت" كمنافس رئيسي بسبب تاريخها الطويل واستثماراتها في التقنية الكمومية على مدى أكثر من 19 عامًا. في هذا السياق، أعلنت الشركة عن رقاقة "ماجورانا 1"، التي تمثل بداية إنتاجها في هذا القطاع.

ويقف وراء هذا الإنجاز الدكتور تشيتان ناياك، الذي انضم إلى "مايكروسوفت" عام 2005 ويترأس حاليا قسم "ستيشن كيو" المسؤول عن الأبحاث الكمومية. ولد ناياك في نيويورك عام 1971 واستلهم شغفه بالفيزياء الكمومية من محاضرات ريتشارد فاينمان. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة برنستون وتقلد العديد من الجوائز الأكاديمية.

يعمل ناياك وفريقه من العلماء والمهندسين منذ 20 عامًا على تطوير الحواسيب الكمومية بأسلوب فريد يختلف عن منافسيهم، معتمدين على تراكم الاكتشافات الصغيرة التي قد تؤدي إلى اكتشافات كبيرة. ورغم التحديات التي واجهتها "مايكروسوفت" في هذا القطاع، استمرت الشركة في استثمار نحو 300 مليون دولار سنويًا، ما يعكس التزامها الطويل الأمد.

ومع كشف "مايكروسوفت" عن رقاقة "ماجورانا 1"، أثارت الشركة جدلاً في الأوساط العلمية، حيث انتقد بعض الباحثين البحث المنشور في مجلة "نيتشر" والذي يوضح النظرية العلمية خلف الرقاقة. لكن جيسون زاندر من "ستيشن كيو" أكد التزام الشركة بأعلى المعايير العلمية.

تتطلع "مايكروسوفت" إلى تحسين استقرار الشرائح وزيادة عدد "كيوبت" داخلها، ما يقربها من الاستخدام التجاري. ومع اقتراب ناياك من التقاعد، تظل التساؤلات قائمة حول إمكانية تحقيق أهدافه في تطوير الحواسيب الكمومية قبل مغادرته.