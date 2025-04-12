شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستعد لمواجهة الحوثيين عسكريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشهرت المملكة العربية السعودية رسميا، عن سلاح جديد بوجه "التهديدات المحتملة"، التي اطلقتها جماعة الحوثي ردا على الضغط المتصاعد من جانب الولايات المتحدة الامريكية وتحركاتها لضم السعودية والامارات في حملتها العسكرية البحرية والجوية المتواصلة على اليمن بعد اعلان الجماعة "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

وأعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، عن "تخريج السرية الثانية لمنظومة الدفاع الصاروخي ‘ثاد‘" الامريكية الاحدث عالميا "بعد إتمام منسوبيها مراحل التدريب الفردي التخصصي في قاعدة فورت بليس العسكرية بمدينة إل باسو، بولاية تكساس الأمريكية، حيث اقيم حفل التخريج، وسط مشاركة من الجانب الأمريكي، وممثلي الجهات التدريبية المختصة".

مضيفة في بيان: "ويأتي هذا التخريج امتدادًا للدفعة الأولى التي جرى تأهيلها قبل عدة أشهر، في إطار خطة متكاملة لتأهيل أطقم التشغيل والصيانة لمنظومة "ثاد"، التي تُعد من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورًا ودقة على مستوى العالم، بإشراف خبراء من الشركة المصنعة، وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين البلدين".

وخاطبت جماعة الحوثي ضمنيا، بقولها: " وتواصل قوات الدفاع الجوي تنفيذ خططها لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة وتشغيل الأنظمة الدفاعية المتقدمة، بما يعزز الأمن الوطني ويحمي الأجواء السعودية من مختلف التهديدات المحتملة". مؤكدة استمرارها بـ "تعزيز قدرات قواتها عبر التدريب الاحترافي، بما يرتقي بمستوى الجاهزية القتالية والفنية".

يتزامن هذا مع اطلاق جماعة الحوثي الانقلابية، تهديد جديد بخوض مغامرة خطيرة بوجه الضغط المتصاعد من جانب الولايات المتحدة الامريكية وتحركاتها لضم السعودية والامارات في حملتها العسكرية البحرية والجوية المتواصلة على اليمن بعد اعلان الجماعة "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

وحسمت المملكة العربية السعودية امرها، واتخذت قرارها حيال الضغوط المستمرة للمشاركة في الحملة العسكرية الامريكية البحرية والجوية المتواصلة على مواقع افتراضية لجماعة الحوثي ردا على استئناف هجماتها على السفن العسكرية الامريكية والكيان الاسرائيلي، بعقد لقاءات سياسية وعسكرية مكثفة مع الولايات المتحدة "لتعزيز التعاون الدفاعي".