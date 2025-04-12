شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد حوثي للسعودية وامريكا بهذه المغامرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أطلقت جماعة الحوثي تهديدات جديدة تجاه الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، محذرة من "مغامرة خطيرة" في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتحركاتها العسكرية في اليمن. يأتي ذلك عقب إعلان الجماعة استئناف حظر مرور سفن إسرائيلية حتى يُرفع الحصار عن غزة.​

محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، صرح عبر منصة "إكس" بأن تهديد الموانئ اليمنية يمثل "غطرسة أمريكية" تهدف إلى تجويع اليمن وغزة، محذرًا من اتخاذ خيارات مماثلة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيدها.​

وزارة الخارجية التابعة للحوثيين اتهمت الولايات المتحدة بارتكاب "جرائم حرب" وتهديد الأمن الإقليمي، مؤكدة حقها في الرد والدفاع عن النفس.​

الولايات المتحدة حذرت من خرق العقوبات المفروضة على الحوثيين، مؤكدة عدم تسامحها مع أي دعم يُقدم للمنظمة المصنفة إرهابية، بما في ذلك عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.​

في المقابل، استمرت الحملة العسكرية الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 330 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.​

جماعة الحوثي واصلت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية والإسرائيلية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحملة كلفت نحو مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع دون تحقيق نجاح كبير في تدمير ترسانة الحوثيين.​

زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، أعلن استئناف التصعيد ضد إسرائيل والتصدي لأي عدوان أمريكي على اليمن، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية في البحر الأحمر.​



