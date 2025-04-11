شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صورة صادمة من قلب عدن الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحد شوارع العاصمة عدن وهي تشهد زحمة خانقة بسبب اضراب رجال المرور هذا وأعلنت شرطة المرور في مدينة عدن، الخميس، إضراباً شاملاً احتجاجاً على تعرّض مديرها، العميد عدنان القلعة، لهجوم مسلّح من قبل قوات تتبع اللواء الركن فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة

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