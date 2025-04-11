شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات مزلزلة تهز العاصمة صنعاء" تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدوي في هذه الاثناء انفجارات قوية في انحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، بغارات جديدة يواصل تنفيذها في هذه الاثناء الطيران الامريكي، ضمن الحملة العسكرية البحرية والجوية الامريكية المستمرة على مواقع افتراضية لجماعة الحوثي بعد اعلانها استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

أكدت هذا مصادر محلية متعددة تقطن جنوبي العاصمة صنعاء، أفادت بـ "تحليق كثيف للطائرات في سماء العاصمة صنعاء وسماع انفجارات قوية متلاحقة لم تعرف مواقعها بالضبط حتى الان". بينما اكتفت قناة "المسيرة" االتابعة لجماعة الحوثيين ببث خبر عاجل اعلن عن "عدوان أمريكي يستهدف وادي الأجبار في مديرية سنحان".

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي بيانا، اعلنت فيه "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة (ليل الثلاثاء 8 ابريل) إلى 29 مدنيا: 14 شهيدا بينهم 6 نساء و5 اطفال، و15 جريحا" مشيرة الى "استمرار الدفاع المدني في رفع الركام".

وتتواصل الحملة العسكرية البحرية والجوية الامريكية على مواقع افتراضية لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، إثر استئناف هجماتها على الكيان الاسرائيلي والسفن الحربية الامريكية "حتى ايقاف العدوان على غزة"، بعشرات الغارات، مدمرة عددا من المنازل، وموقعة ما يزيد عن 330 قتيلا وجريحا، بينهم نساء واطفال.

من جانبها، تواصل جماعة الحوثي، منذ بداية مارس الفائت، تنفيذ هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة على السفن الحربية الامريكية وحاملة طائراتها "ترومان" شمالي البحر الاحمر، وعلى الكيان الاسرائيلي، ومطار "بن غورويون"، ردا على استئناف الكيان الاسرائيلي حصاره ثم عدوانه على غزة.

وفقا لإعلان مفاجئ صدر الجمعة (4 ابريل) عن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بشأن اسلحة وكلفة ونتائج الحملة الامريكية، على مواقع افتراضية للحوثيين في اليمن، فإن الحملة "كلفت نحو مليار دولار خلال 3 اسابيع" و"لم تحقق نجاحا كبيرا بتدمير ترسانة الحوثيين وإيقاف هجماتهم". و"فقدان طائرات امريكية".

واعلن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، جرى بثه بداية ليل الثلاثاء (18 مارس) عن أن اليمن تحت سلطات جماعته وقواتها "سيستأنف التصعيد في أعلى مستوياته وسيعمل كل ما يستطيعه ضد العدو الإسرائيلي، كما سيتصدى لأي عدوان أمريكي على اليمن، على خلفية عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي".