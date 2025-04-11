شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قائد سعودي في مارب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون على اغتيال قائد سعودي في مدينة مارب التي تسيطر عليها قوات الجيش التابع لحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، في واقعة اعتبرها مراقبون تأكيداً جديداً على ارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي.

كشف هذا الباحث والصحفي المتخصص في "الحركات الإسلامية المتطرفة" بقناة "أخبار الآن" الإماراتية محمد بن فيصل، الذي أكد اغتيال قيادي بارز في "القاعدة" بمدينة مارب التي يقيم فيها.

وقال بن فيصل: "اغتيال القيادي البارز في تنظيم القاعدة (فواز القصيمي)، سعودي الجنسية، وذلك بمديرية وادي عبيدة شرقي محافظة مأرب".

مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين "إكس" نقلاً عن مصادر محلية: "نُفذت عملية الاغتيال بـ مسدس من قبل مجهول كان على متن سيارة جيب".

مؤكداً أن "اغتيال القصيمي يعتبر ضربة موجعة لتنظيم القاعدة، سيما أن القصيمي خبير متفجرات وأحد أقدم القيادات المؤسسة".

مشيراً إلى "أن القيادي (فواز القصيمي) والمعروف أيضًا بـ(أحمد القحطاني)، أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة في اليمن".

منوهاً بأن "فواز تورط في عمليات خارجية، وقد كان يعمل في هذا الصدد مسؤولًا على خلايا التنظيم بمحافظة المهرة".

