شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : 11 غارة أميركية تستهدف مناطق في هذه المحافظة الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات أميركية، اليوم، 11 غارة جوية استهدفت مديريتَي العبدية ومجزر في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن الغارات تركزت على مواقع متفرقة في المديريتين، دون أن ترد حتى الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في المحافظة، التي تعد من أكثر المناطق اليمنية تأثراً بالنزاع المستمر منذ سنوات.