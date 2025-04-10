شكرا لقرائتكم خبر عن مشائخ حلف قبائل حضرموت يقاطعون دعوة الشيخ عمرو بن حبريش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مقربة من مقادمة ومشايخ ومناصب قبائل حضرموت مقاطعتها للدعوة الشيخ عمرو بن حبريش يوم السبت القادم.



وقالت مصادر أن مرجعية قبائل حضرموت رفضت المشاركة في اللقاء مشترطة نزول الشيخ عمرو للوادي للجلوس مع المشائخ والمقادمة والتوافق قبل اي لقاء ألا ان الاخير رفض ومن المتوقع أن تعلن المرجعية موقفها مما يجري بأسم حلف قبائل حضرموت ..كما اكدت مراجع بني ضنه في حصن بن يماني خلال اللقاء العيدي مقاطعتها اللقاء بأسم طائلة بني ضنه وكانت قبيلة ال جابر ويافع والصاعر وبني مره والعوابثة ونعمان وبلعبيد المشاركين في تأسيس الحلف قد اكدوا موقفهم ومقاطعتهم للقاء ..

الجدير بالذكر بأن الدعوة بأسم الحلف ويتم الحشد لها عبر مكاتب المؤتمر الجامع في المديريات .

و قد حذر مشائخ ومقادمة قبائل حضرموت التحشيد والاستعراض والتجاوزات التي من شأنها جر حضرموت لمربع العنف والفوضى والخروج عن الاهداف والمبادئ ووثائق الحلف