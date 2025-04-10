شكرا لقرائتكم خبر عن قصف أمريكي بقنابل ارتجاجية يهزّ صنعاء.. وهذا ما تسبب به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الطائرات الأمريكية، قبل قليل، سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق متفرقة من محيطها، وسط تحليق مكثف لا يزال مستمراً حتى اللحظة.

وأفادت مصادر محلية أن دوي انفجارات عنيفة هز أرجاء العاصمة نتيجة القصف، ما تسبب بحالة من الهلع في أوساط المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين استيقظوا على أصوات الانفجارات أثناء نومهم، وسط أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين.

وبحسب المصادر، استهدفت الغارات منطقة بني حشيش شمال شرق العاصمة، حيث تم قصف خشم البكرة والجميمة بقنابل ارتجاجية شديدة الانفجار، ما تسبب بأضرار واسعة في المنطقة.

كما شمل القصف مناطق متفرقة جنوب العاصمة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد عسكري أمريكي متواصل، ما يثير القلق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.