شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن اصابة مهدي المشاط بغارة امريكية "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل اعلام محلية أنباء عن إصابة رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، إلى جانب ضابط رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات العسكري التابع لجماعة الحوثي في صنعاء.
وقالت ان الاصابة جاءت جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع في العاصمة.
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