شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاجئة ...بعد أنباء عن مصرعه بغارة جوية...كشف أسباب وفاة قيادي حوثي كبير"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة، من أسرة قيادي حوثي، حقيقة مقتله بغارة جوية أمريكية، مؤكدة وفاته، قبل أيام.

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي عبدالناصر الكمالي، توفي متأثرا بالمرض بعد أيام من إجرء عملية جراحية له في مستشفى بمنطقة الحوبان تعز.

وأشارت المصادر إلى أن الكمالي كان يعمل فعليا في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، لكنه توفي متاثرا بالمرض ولم يقتل بغارة أمريكية كما يتم الترويج له.

وكان ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بميليشيا الحوثي، قد نعى العقيد ‏عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي، دون الإفصاح عن أسباب وفاته، الأمر الذي أثار التكهنات حول مقتله بغارة أميركية استهدفت ‏مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وجاء إعلان وفاة القيادي الكمالي، بالتزامن مع أنباء عن مصرع عدد من قيادات المليشيات، عقب استهداف اجتماع لها في منزل الشيخ صالح السهيلي بصنعاء.