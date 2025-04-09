شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...توكل كرمان تتوجه إلى هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجهت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى الأردن صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية رافقها خلالها وفد من نساء نوبل. وذكرت كرمان في تصريح لها أنها متوجهة إلى "الأردن الشقيق والحبيب"، حيث ستشارك في فعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالقضايا الإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت كرمان في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "مع وفد من نساء نوبل، سنزور الضفة الغربية لتسليط الضوء على الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة مجازر التطهير العرقي المستمرة منذ سنوات."

وأضافت أنها تهدف من خلال هذه الزيارة إلى حشد الدعم الدولي والمساعدة في إيقاف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل للحد من هذه الممارسات الوحشية.

الزيارة ستتضمن لقاءات مع العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية في الأردن، فضلاً عن زيارات إلى مناطق في الضفة الغربية لزيارة الأماكن المتأثرة بالحروب والعنف الإسرائيلي. كما سيجتمع الوفد مع منظمات حقوق الإنسان العالمية والهيئات الدولية لطرح قضية فلسطين على طاولة النقاش.

تعتبر توكل كرمان من أبرز الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وقد اكتسبت شهرة واسعة من خلال مشاركتها الفاعلة في الثورات الشعبية في اليمن، وتصدرها القضايا العالمية المتعلقة بحقوق المرأة والشعوب المضطهدة.



