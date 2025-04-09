شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...فتاة تصفع طبيب أسنان داخل عيادته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث ظهرت فتاة وهي تصفع طبيب أسنان داخل عيادته الخاصة بمحافظة الجيزة، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل عن ملابسات الحادث.

وكشف أحد أصدقاء الطبيب أن الفتاة كانت تعمل سابقًا كممرضة في العيادة، وكانت على علاقة عاطفية به، وكان يخطط لخطبتها، إلا أن عدم حصوله على موافقة أسرته دفعه لخطبة فتاة أخرى.

وأوضح المصدر أن الفتاة، بعد علمها بخطبته الجديدة، قررت الانتقام منه، حيث اقتحمت عيادته وقامت بالاعتداء عليه عمدًا أمام الكاميرات، ثم نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي بهدف تشويه سمعته.

وأشار المصدر إلى أن الطبيب تعرض لأذى نفسي ومادي بالغ جراء هذا التصرف، ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي في مديرية أمن الجيزة، متهمًا الفتاة بالتعدي عليه والتشهير به بشكل متعمد.



