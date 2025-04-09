شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصاً إثر سقوط سقف ملهى ليلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 15 شخصًا مصرعهم وأُصيب 100 آخرون جراء انهيار سقف ملهى Jet Set الليلي في العاصمة الدومينيكية سانتو دومينغو.

وأكد خوان مانويل مينديز، رئيس مركز عمليات الطوارئ في البلاد، أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأضاف مينديز: "نفترض أن هناك أحياء لا يزالون عالقين، ولذلك لن تتوقف السلطات عن عمليات البحث حتى التأكد من عدم وجود أي شخص تحت الركام".

ووفقًا للتقارير الرسمية، كان من بين المصابين مغني موسيقى ميرينغي الشهير، روبي بيريز، الذي كان يؤدي حفلاً موسيقيًا لحظة وقوع الحادث.



