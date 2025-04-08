شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع تكثيف الضربات الأمريكية ضد الحوثيين... وزير الدفاع السعودي يتلقى نظيره الأمريكي لمناقشة هذه الخطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، أجرى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي، بيت هيغسيث، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.​

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون في المجال الدفاعي، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.​

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بمساهمات المملكة في الأمن الإقليمي، وشجع على استمرار التعاون في مواجهة التحديات المشتركة. واتفق الجانبان على البقاء على تواصل وتنسيق مستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.​

يأتي هذا الاتصال في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، بهدف الحد من قدراتهم على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وكانت مصادر قد كشفت عن خطة عسكرية أمريكية جديدة تستهدف قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، مع استمرار عملياتها العدائية.​

هذا التنسيق السعودي الأمريكي يعكس التزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها الميليشيات الحوثية.​



