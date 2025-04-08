شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث في ميناء الحديدة خلال الساعات القليلة الماضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع "يمن إيكو" عن مصادر وصفها بالخاصة بأن ناقلة نفط توجهت إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، لتكون الأولى التي يُسمح لها بالدخول منذ بدء سريان قرار الحظر الأمريكي على ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل الجاري.

وذكرت المصادر أن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي أعطى، مساء الإثنين، الضوء الأخضر للناقلة JAG، التي تحمل 48,400 طن من البنزين، للعبور نحو ميناء رأس عيسى.

ويأتي هذا التطور في ظل القرار الأمريكي الذي يفرض عقوبات على الشركات المصدّرة للنفط، في حال كانت مملوكة كليًا أو بنسبة 50% لجماعة أنصار الله (الحوثيين). ومع ذلك، فإن الشركات المستوردة غير المرتبطة بالحوثيين لا تواجه أي قيود تمنعها من إدخال المشتقات النفطية، ما يبدد مخاوف الشركات الأجنبية بشأن توريد الوقود إلى موانئ الحديدة.