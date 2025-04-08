شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السعودي يرعب الحوثيين بهذا الإعلان من أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تعزز قدرات المملكة الدفاعية وتثير قلق الميليشيات الحوثية، أعلنت السعودية عن تخريج دفعة سعودية ثانية مؤهلة لتشغيل وصيانة منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة لتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في تشغيل وصيانة الأنظمة الدفاعية المتقدمة.​

منظومة "ثاد" تُعتبر من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم، حيث تتميز بقدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية في مراحلها النهائية، مما يعزز من قدرة المملكة على حماية أراضيها من التهديدات الجوية المحتملة.​

هذا التطور يأتي في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية تهديدها لأمن المملكة عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، مما يجعل تعزيز القدرات الدفاعية السعودية بمثابة رسالة ردع قوية لهذه الجماعات.​

يُذكر أن السعودية وقّعت سابقًا عقودًا مع شركات محلية لتصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.​

