شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من "قُم"...موقع إيراني يكشف مصير نجل القيادي الحوثي "السهيلي"عقب استهداف منزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع ناطق بالفارسية عن مقتل جلال السهيلي، النجل الأكبر للقيادي الحوثي صالح السهيلي، خلال غارة جوية أمريكية استهدفت منزله في منطقة شعوب بصنعاء، قبل يومين.

وأسفرت الغارة عن إصابة القيادي الحوثي صالح السهيلي بجروح بالغة، ومصرع 13 آخرين، بينهم قيادات حوثية كانت حاضرة في اجتماع داخل منزله.

وأكد موقع "يمن الإسلام"، الناطق بالفارسية، مقتل جلال السهيلي، مشيرًا إلى أن وفاته لم تكن في المنزل المستهدف، بل أثناء حضوره حفل زفاف. كما نشر الموقع صورة له مرتديًا الزي اليمني التقليدي.

من هو جلال السهيلي؟

جلال صالح السهيلي هو طالب يمني ابتعثته مليشيات الحوثي للدراسة في إيران، حيث كان عضوًا في فرع "شباب المهدي" التابع للجماعة في الخارج.

يُعرف السهيلي بنشاطه البارز داخل الدوائر الطلابية في الحوزات الإيرانية، خاصة في مدينتي قم ومشهد، وكان من الوجوه الشبابية الحوثية التي تروج للفكر الإيراني بين الطلاب اليمنيين.

قبل أشهر من مقتله، شارك في فعالية رسمية بإيران تحت عنوان "جيل سليماني العالمي"، حيث قدّم تمجيدًا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، واصفًا إياه بـ"الأب الحنون والمعلم الصادق"، ما يعكس مدى تأثره بالخطاب الأيديولوجي الإيراني.

كما تحدث عن "الحرب الاقتصادية" التي تواجهها دول محور المقاومة، مشيرًا إلى أن إيران صمدت اقتصاديًا، متوقعًا أن يحذو اليمن حذوها، في تبنٍ واضح للدعاية الإعلامية الإيرانية.

تُظهر مشاركاته في الفعاليات الإيرانية دوره في تمثيل الحوثيين في المنتديات الطلابية الدينية، حيث كان جزءًا من استراتيجية طهران لصناعة نخب يمنية شبابية موالية لها، تعمل على نشر الفكر الإيراني داخل اليمن.



