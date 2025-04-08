شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتخلي ايران عن الحوثيين ...الكشف عن محادثات رفيعة المستوى بين طهران وواشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران والولايات المتحدة ستجريان محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى في سلطنة عمان يوم السبت المقبل. جاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تحدث عن بدء مفاوضات مباشرة بين البلدين.

ونشر عراقجي، عبر منصة "إكس" صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه المحادثات "تمثل فرصة واختبارًا في الوقت ذاته"، مشيرًا إلى أن "الكرة الآن في ملعب أمريكا".

في المقابل، أكد ترامب، خلال لقائه برئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قد بدأت محادثات مباشرة مع إيران، مضيفًا أن اجتماعًا مهمًا سيُعقد يوم السبت "تقريبًا على أعلى مستوى".

وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل، معترفًا بأنه يفضل الحوار على أي تصعيد عسكري، كما أشار إلى أن إسرائيل كذلك لا ترغب في الدخول في مواجهة إذا أمكن تجنبها.

إيران تضع شروطًا للتفاوض المباشر

في سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران لا تستبعد الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، شريطة أن تحقق المحادثات غير المباشرة تقدمًا ملموسًا.

وأشار المسؤولون إلى أن إيران لديها "تصور مختلف" عن طبيعة المحادثات مقارنة بما وصفه ترامب، في إشارة إلى تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن مسار التفاوض.

وكان ترامب قد وجّه الشهر الماضي رسالة إلى طهران، دعا فيها إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، محذرًا من "القصف" في حال فشل المفاوضات.

يُذكر أن ترامب، خلال ولايته الأولى، تبنى سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، حيث انسحب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات عليها، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجيًا عن التزاماتها النووية. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، واصل ترامب سياسة الضغط، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن استعداده للحوار بشأن اتفاق جديد.



