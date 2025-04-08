شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جماعة الحوثي تعترف رسميًا بمقتل هذا القيادي البارز، والمشاط يبعث برقية عزاء إلى أبنائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، برقية عزاء ومواساة إلى جمال عبدالناصر سرحان الكمالي وإخوانه في وفاة والدهم الشيخ عبدالناصر سرحان الكمالي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وأشاد المشاط في برقيته بمناقب الفقيد، مشيرًا إلى دوره البارز في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، بالإضافة إلى مواقفه الوطنية المشرفة في مواجهة العدوان.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة محبيه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



