شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي كبير بصنعاء بالغارات واعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات الحو ثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت قناة الحدث:‏الحوثيون يعلنون مقتل القيادي بالمخابرات عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي بغارة أميركية.

واضافت نقلا عن مصادر: اعتقال اللواء عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات بتهمة إرسال الإحداثيات

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