شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن امر صادم بشان استهداف منزل قيادي حو ثي بارز في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السياسي محمد عبدالسلام على استهداف اجتماع في منزل القيادي الحوثي صالح السهيلي، مؤكداً أن نفوذ السهيلي داخل الجماعة كبير جداً.

ونشر عبدالسلام صورة لعلي علي السهيلي، شقيق صالح السهيلي، مشيراً إلى أنه مسؤول كبير في نجدة الأمانة ومقرب من قائدها علي حسين بدر الدين الحوثي، مما يعكس أهمية السهيلي داخل صفوف الحوثيين.

وأضاف عبدالسلام:

"أخلاقياً، كان يفترض بكل قادة الحوثي نقل اجتماعاتهم العسكرية خارج منازلهم ومناطق سكن المدنيين، ويحاربون إلى جانب من يدفعونهم للقتال نيابة عنهم، لا أن يهربوا إلى منازلهم خلف أطفالهم ونسائهم."

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات عقب الضربات الجوية الأخيرة، التي استهدفت منزل السهيلي في صنعاء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أفراد من أسرته.



