علامات لا تتجاهلها.. تدل على تلف الدماغ والأعصاب

كتبت مروة هريدى الخميس، 03 أبريل 2025 02:00 م تتزايد الاضطرابات العصبية في الغالب في سن الشيخوخة، والتي تتضمن مجموعة من الحالات، التي تشمل التصلب الجانبي الضموري (ALS)، والصرع، والسكتة الدماغية، ومرض هنتنجتون (HD)، ومرض باركنسون (PD)، ومرض الزهايمر (AD)، وغيرها، وتسبب فقدانًا تدريجيًا أو كليًا للبنية والوظيفة العصبية، لا يزال المتخصصون الطبيون غير متأكدين من السبب الدقيق للعديد من الاضطرابات العصبية، ومع ذلك، فإن الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، والمتغيرات البيئية، والجينات، يمكن أن تكون جميعها أسبابًا مساهمة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا". ما هي بعض أعراض تلف الأعصاب؟ الاعتلال العصبي المحيطي هي ظاهرة "فقدان الاتصال"، يتم تدمير الأعصاب الطرفية، أي الأعصاب الموجودة خارج المخ والحبل الشوكي، مما يسبب حرقانًا وخدرًا وضعفًا في اليدين والقدمين. صعوبة الذاكرة يعد فقدان القدرة على التذكر أحد الاضطرابات العصبية المزمنة التي قد تشير إلى صعوبة تذكر المعلومات بسبب نقص قوة الانتباه، وقد يجد الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التركيز على ما يقال صعوبة في استيعاب المعلومات وبالتالي قد ينسوها، بينما تتدهور الذاكرة قصيرة المدى، قد تصمد الذاكرة طويلة المدى. التصلب المتعدد يصبح نظام الدفاع في الجسم مشوشًا، ويهاجم عن طريق الخطأ الطبقة الواقية للألياف العصبية. مرض باركنسون يسبب بطء في الحركة مع ارتعاش وتيبس بسبب فقدان خلايا المخ التي تنتج الدوبامين. الصرع تخيل انفجارات مفاجئة من الكهرباء في الدماغ، مما يؤدي إلى نوبات، والتي قد تكون لحظات عابرة من عدم معرفة ما يحدث لنوبة كاملة. السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم إلى الدماغ، إما عن طريق انسداد أو نزيف، فهذه حالة طارئة، يمكن أن تؤدي إلى الشلل ومشاكل في الكلام وضعف عقلي. ما هو سبب هذه الاضطرابات؟ الجينات: بعض الاضطرابات العصبية تأتي مع عامل وراثي. - الهجمات المناعية الذاتية: يهاجم الجهاز المناعي في الجسم عن طريق الخطأ أنسجته العصبية. - العدوى: يمكن للفيروسات والبكتيريا أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي. - الإصابات الرضحية: يمكن أن تسبب إصابات الرأس والحبل الشوكي أضرارًا عصبية دائمة. - السموم البيئية: يمكن أن يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية والملوثات إلى إلحاق الضرر بالجهاز العصبي. - مشاكل الأوعية الدموية: يمكن أن تؤدي مشاكل تدفق الدم إلى حرمان الدماغ والأعصاب من الأكسجين والمواد المغذية. - نقص الدعم الغذائي: قد تنشأ المشكلات العصبية من نقص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يأتي الاعتلال العصبي المحيطي من نقص فيتامين ب 12. - اختلال التوازن الهرموني: يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي باختلال التوازن الهرموني، مثل تلك التي تسببها مشاكل الغدة الدرقية، والتي قد تنتهي بأعراض تشمل ضعف العضلات والرعشة. ما هي العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في الدماغ وتلف الأعصاب؟ الصداع المتكرر: وخاصة الصداع الشديد أو المفاجئ أو الذي يتبعه أعراض أخرى. الخدر أو الوخز: في اليدين أو القدمين أو مناطق أخرى من الجسم. الضعف أو الرعشة: تغيرات غير طبيعية في قوة العضلات أو الحركة العفوية. تغيرات الرؤية أو الكلام: عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو الكلام غير الواضح أو خلط الكلمات. فقدان الذاكرة أو الارتباك: صعوبة تذكر الأحداث الأخيرة أو الضياع في الطريق أو فقدان التركيز. النوبات: نشاط كهربائي تلقائي في الدماغ. مشاكل التوازن والتنسيق: الدوخة أو الخرق أو مشاكل في التحكم في الحركة الدقيقة. كيف ندعم نظامنا العصبي؟ تغذية الجسم: اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. الحركة: من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز الدورة الدموية وتحافظ على وظائف المخ. الحصول على قسط كافٍ من النوم: الحصول على قسط كبير من النوم يساعد في الحفاظ على صحة المخ وإصلاحه. تقليل التوتر: يمكن أن يكون للتوتر المستمر تأثير سيء على الجهاز العصبي. السيطرة على الأمراض المزمنة: السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض التي تضر بالأعصاب.