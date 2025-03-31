اليمنية تفرض قيوداً جديدة على السفر

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عدن - ياسمين التهامي - �علنت الخطوط الجوية اليمنية مؤخرًا عن سلسلة من القرارات والتعليمات الجديدة بهدف تحسين تجربة السفر وتسهيل الإجراءات للمسافرين. فيما يلي ملخص لأبرز هذه القرارات:



شروط سفر الأطفال:



الأطفال دون 16 عامًا: يُمنع سفر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا دون مرافقة شخص بالغ. في حالة وجود مرافق، يجب تقديم موافقة خطية من الأب مختومة من الجهات الرسمية.



الأطفال بين 16 و18 عامًا: يُسمح لهم بالسفر دون مرافق بشرط وجود موافقة خطية من الأب مختومة من الجهات الرسمية.



وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الأطفال وتوفير بيئة سفر آمنة لهم.



متطلبات السفر الأساسية:



صلاحية جواز السفر: يجب التأكد من أن جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل موعد السفر.



شروط الوجهة المقصودة: يُنصح المسافرون بالتحقق من استيفاء شروط الوجهة المقصودة والحصول على تأشيرات الخروج والعودة، خاصة للأجانب.



ويضمن الالتزام بهذه المتطلبات تجربة سفر سلسة وخالية من التعقيدات.



قيود إضافية وخدمات خاصة:



حجز المرضى: يُمنع حجز المرضى في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى لضمان راحة الركاب الآخرين.



اصطحاب الحيوانات الأليفة أو شراء مقعد إضافي: يُنصح المسافرون بالتواصل مع خدمة العملاء قبل 24 ساعة من الرحلة في حال الرغبة في اصطحاب حيوان أليف أو شراء مقعد إضافي.



تهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات المسافرين الخاصة وتوفير تجربة سفر مريحة ومتميزة.



يُشدد على أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان راحة وسلامة جميع المسافرين.



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