شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات قاعدة دييغو غارسيا بقاذفات الشبح B-2.. هل تستعد أمريكا لمهاجمة الحوثيين وإيران؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتوالى ردود فعل وسائل الإعلام العسكرية الأمريكية، بعد نقل واشنطن أربع من قاذفاتها الشبحية من طراز بي -2 سبيريت إلى قاعدة دييغو غارسيا.

مجمل التقارير تفيد أن القوات الأمريكية نقلت أربع من أصل 19 قاذفة نووية شبحية بعيدة المدى من طراز بي-2 سبيريت، العاملة حاليًا، إلى دييغو غارسيا، أكبر جزيرة ضمن أرخبيل تشاغوس البريطاني (حاليًا) جنوب الهند، حيث تدير الولايات المتحدة وبريطانيا قاعدة بحرية مشتركة.

وتساءلت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية في تحليل لها أعده براندون ج. ويتشرت، محرر أول لشؤون الأمن القومي في المجلة، ترجمه للعربية "الموقع بوست" هل تستعد أمريكا لمهاجمة إيران في إطار تصعيد الحوثيين باليمن؟

وقالت "لا يقتصر تعزيز قاذفات بي-2 في دييغو غارسيا على مجرد دحر تهديد الحوثيين. فمن المرجح أن واشنطن تستعد لضربة عميقة وقوية ضد أهداف إيرانية".

وحسب التحليل فإنه لا يسع المرء إلا أن يتخيل سبب حاجة الولايات المتحدة إلى هذا العدد الكبير من قاذفات بي-2 في مكان واحد. مع ذلك، تُصرّ مصادر لم تُسمَّ على أن الحشد العسكري هناك أكبر مما يُفترض أن يكون ضروريًا للقضاء على التهديد الحوثي في اليمن. فهل من الممكن وجود هدف آخر قريب؟

أحداث مثيرة للاهتمام حول دييغو غارسيا

وفق التحليل فإن هذه التحركات من إدارة ترامب تأتي في أعقاب تصريحات عديدة، بعضها مُتعمَّد، وبعضها الآخر سُرِّب من قِبَل كبار مسؤولي ترامب - بمن فيهم الرئيس نفسه.

يقول التحليل "قبل بضعة أسابيع، أثناء توقيعه أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي، تأمّل ترامب في أننا "نقترب من اللحظات الأخيرة" في تعامله مع إيران. بعد ذلك بوقت قصير، أصدر المجلس السابع والأربعون إنذارًا نهائيًا لملالي إيران، مُصرًّا على عودتهم إلى طاولة المفاوضات في غضون شهرين - ومُشيرًا إلى أنه سيُنهي نظامهم إذا امتلكوا أسلحة نووية".

ولتأكيد هذا التصريح، يشير التحليل إلى أن ترامب أرسل رسالة شخصية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رفضها الزعيم الإسلامي السبعيني رفضًا قاطعًا، مُدّعيًا أن لهجة رسالة ترامب كانت عدائية.

"في الآونة الأخيرة، حدثت لحظة محرجة عندما نسّق فريق الأمن القومي الأمريكي، على ما يبدو، حملة قصف ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن عبر تطبيق سيجنال للرسائل النصية، بما في ذلك مشاركة محرر مجلة أتلانتيك، جيفري غولدبرغ، عن طريق الخطأ في المحادثة. لقد طغت فضيحة "سيجنال جيت" المزعومة على الهدف الحقيقي لضربات ترامب في اليمن، والذي أُلمّح إليه في الرسائل النصية التي كشفها غولدبرغ للعالم. في الواقع، يبدو أن إدارة ترامب تعمل على خطة واسعة النطاق لإعادة ترتيب الشرق الأوسط غير المستقر جذريًا"، وفق التحليل.

يضيف "لا شك في ذلك: ربما لا يتعلق الأمر بتدمير جماعة إرهابية مزعجة. ما نشهده، سواءً كان العدد التاريخي لحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة أو تعزيز قاذفات بي-2 في دييغو غارسيا، يتجاوز مجرد دحر التهديد الحوثي. بدلاً من ذلك، من المرجح أن واشنطن تستعد لضربة عميقة وقوية ضد أهداف إيرانية. قد يحدث هذا بالتزامن مع ضربة جوية إسرائيلية على أهداف في إيران، مثل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم. انظروا فقط إلى نوع القوة النارية التي تُقدمها الولايات المتحدة للمنطقة من خلال قاذفات الشبح الأربع من طراز بي-2 سبيريت".

فهم بي-2 سبيريت

صممت شركة نورثروب غرومان طائرة بي-2 لصالح القوات الجوية الأمريكية. طارت لأول مرة عام 1989، ودُشنت رسميًا عام 1997. كانت بي-2 نتاجًا لحقبة الحرب الباردة، وكان الهدف منها اختراق الدفاعات الجوية الكثيفة (دون أن تُكتشف بالطبع) من النوع الذي يُحيط بالأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إيران. على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت شائعاتٌ كثيرةٌ تُفيد بأن الإيرانيين كانوا يُخططون لشراء أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات، وحصلوا على العديد من الأنظمة من روسيا.

طائرة بي-2 مُغطاة بمواد ماصة للرادار، ومحركاتها الأربعة من طراز جنرال إلكتريك F118-GE-100 مدفونة داخل تصميمها المُميز ذي الجناح الطائر لتقليل البصمات الحرارية. تنتج محركات F118-GE-100 قوة دفع تبلغ 17,300 رطل لكل منها، مما يمنح هذه الطائرات الشبحية مدىً يقارب 6,000 ميل بحري (6,904 أميال). تبلغ سرعتها الإبحارية أقل من سرعة الصوت، حوالي 560 ميلاً في الساعة، وتحلق على ارتفاع يصل إلى 50,000 قدم.

يبلغ أقصى وزن إقلاع لطائرات B-2 Spirit حوالي 336,500 رطل. يمكن لطائرة B-2 Spirit واحدة حمل ما يصل إلى 40,000 رطل من الذخائر، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، وقنبلة GBU-57A/B الخارقة للذخائر الضخمة التي تزن 30,000 رطل، أو حتى 16 قنبلة نووية تُطلق بواسطة دوار. يعمل طاقمٌ مؤلفٌ من طيارٍ وقائدٍ من قمرة قيادةٍ متطورةٍ مزودةٍ بأنظمةٍ إلكترونيةٍ متطورةٍ للملاحة والاستهداف والرد الإلكتروني.

تتمركز هذه الطائرات في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميسوري، ولها تاريخٌ قتاليٌّ حافلٌ يمتدُّ من كوسوفو إلى العراق وأفغانستان وليبيا - واعتُبر العديد منها مهماتٍ طويلةً للغاية، حيث استمر بعضها لأكثر من 30 ساعة. لذا، فإن استخدام دفعة طائرات بي-2 لتدمير أهدافٍ إيرانيةٍ مُحصَّنةٍ هو احتمالٌ واقعيٌّ لسبب نقل هذه الطائرات - وجميع طائرات الدعم التابعة لها - إلى دييغو غارسيا.

لا تستهن بقدرات التخفي الأمريكية

من المثير للاهتمام أن القوات الجوية الأمريكية كانت ترغب في البداية في الحصول على عدد أكبر بكثير من طائرات B-2 مما حصلت عليه. في البداية، طلبت القوات الجوية 132 وحدة من هذه الوحدات لتحل محل 72 قاذفة بعيدة المدى من طراز B-52 ستراتوفورتريس. للأسف، تم إلغاء هذه الخطة بسبب التكلفة الباهظة لقاذفات B-2 سبيريت الأكثر تعقيدًا.

لم يتم بناء سوى 21 وحدة من طائرات B-2. للأسف، دُمرت إحدى طائرات B-2 سبيريت في حادث تحطم عام 2008، بينما تضررت أخرى في حادث تحطم عام 2022 وأُخرجت من الخدمة بسبب تكاليف الإصلاح الباهظة.

تخطط القوات الجوية الآن لاستخدام قاذفة B-21 رايدر لتحل محل B-2 سبيريت. كما هو الحال مع طائرة بي-2 سبيريت، فإن التكلفة الباهظة للغاية لطائرة بي-21 الجديدة تعني على الأرجح أن عدد وحداتها سيكون أقل من عدد وحدات بي-2، هذا إذا ما خرجت الطائرة من لوحة التصميم.

لكن طائرة بي-2 لا تزال تُحدث فرقًا كبيرًا، وإرسال أكثر من خُمس إجمالي أسطول طائرات بي-2 سبيريت الأمريكي إلى دييغو غارسيا دفعة واحدة، حيث ستبقى رسميًا حتى الأول من مايو على الأقل، يُشير إلى وجود عملية ضخمة مُخطط لها في المنطقة في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الكثيرون.