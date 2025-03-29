شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذه الدول العربية التي أعلنت قبل قليل أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام العيد. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام #عيد_الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

كما أعلنت الإمارات أن الأحد 30 مارس يوم عيد الفطر.

وقال ديوان الرئاسة أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

كذلك أعلنت قطر أن غداً الأحد هو عيد الفطر. وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025م هو أول أيام عيد الفطر.

الاثنين عيد الفطر في هذه الدول

فيما أعلنت إندونيسيا وعدة دول أخرى، اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر.

كما قال مركز الفلك الدولي أن عيد الفطر سيكون الاثنين في كل من باكستان والهند وبنغلاديش وإيران.

كما أعلنت ‎ماليزيا وبروناي رسميا أن الاثنين هو أول أيام العيد.

وكانت المحكمة في السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت، معربةً عن أملها أن من لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض.

وناشدت المحكمة في بيان من يرى الهلال بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إليها