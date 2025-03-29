شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. حادث مروري مروع في خط الجسر بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهد خط الجسر في مدينة عدن الليلة ازدحامًا مروريًا شديدًا، وذلك نتيجة حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إعاقة حركة السير في المنطقة.
وأفاد شهود عيان انه لأول مرة خط الجسر يتوقف بالكامل عقب حادث مأساوي جعل الجسر يشهد لحظات لم يسبق لها مثيل
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