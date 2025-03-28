شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. نجاة احد نجوم " دروب المرجلة" من قصف امريكي على شارع القيادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا الفنان توفيق الماخذى من الموت جراء استهداف طائرات امريكية شارع القيادة بالعاصمة المغتصبة صنعاء فجر اليوم الجمعة.

وقال الماخذي على صفحته في موقغ فيسبوك" الحمدلله على سلامتنا وولدي ايهاب الماخذي ضرب الطيران بشارع القيادة التحرير وأضرار في كثير من المحلات وربي يستر على الجميع يارب انتقم من كل متكبر؟

جدير بالذكر ان الماخذي يقوم بدور مبروك مهرب الاثار في مسلسل دروب المرجلة المعروض على قناة السعيدة الفضائية