شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ ...وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالاستعداد القتالي "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوصى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، الجيش الثاني الميداني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي والاهتمام بصيانة الأسلحة لتظل القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية.

وقال المتحدث العسكري المصري، اليوم الثلاثاء، إن الوزير شارك عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وجبة الإفطار، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة "في ظل ما تموج به من متغيرات حادة ومتسارعة ومدى ارتباطها بالأمن القومي المصري".

وأشار إلى أن "صقر" أوصى رجال الجيش الثاني الميداني "ببذل المزيد من العرق والجهد في التدريب للحفاظ على الاستعداد القتالي العالي والاهتمام بالصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف".

كما طالب الوزير، بمجابهة "الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة المصرية"، وذلك من خلال مداومة الاطلاع والارتقاء بالوعي الصحيح والمعرفة المستنيرة لكل القضايا والموضوعات التي تطرأ على الساحة للمساهمة في تقدير جميع مجريات الأمور بالشكل السليم وفقا لمتطلبات المرحلة.

وذكر المتحدث أن الفريق أول عبد المجيد صقر، نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لرجال الجيش الثاني الميداني واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلونها في حماية الوطن وصون مقدساته.