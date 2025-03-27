شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب يقوم بهذا الامر داخل منازل المواطنين(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، اليوم، القبض على لص متسلسل في احد المنازل وبحوزته مجوهرات نسائية تقدر بقيمة ثلاثة مليون ريال، في منطقة الممدارة القديم بمديرية الشيخ عثمان.

وقال مدير شرطة الممدارة المقدم صلاح شيخ بان الأجهزة الأمنية قبضت على المتهم (م. أ. ح) 22 عام، أثناء محاولته تسلق منزل احد المواطنين في منطقة الممدارة القديم، وبحوزته مجوهرات نسائية مسروقة.

واشار المقدم صلاح شيخ بان المتهم اعترف أثناء التحقيق بقيامه بسرقة منزلين آخرين في المنطقة نفسها خلال فترات متفاوتة، وتم تحرير محضر ضبط في شرطة الشيخ عثمان والتحفظ على المسروقات المضبوطة.

واكد مدير الشرطة بانهم فتحوا محضر تحقيق مع المتهم وفور استكمال الإجراءات سوف يتم تحويل المتهم والمجوهرات الذهبية المضبوطة معه وتحويله إلى الجهات المختصة لمعاقبته وفق النظام والقانون.

