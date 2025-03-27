شكرا لقرائتكم خبر عن تطور خطير...المملكة تؤيد قانونية عمليات الحوثيين في حظر الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت باحثة من المملكة المتحدة قانونية ومشروعية عمليات الحوثيين في حظر الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر إسنادا لشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وفق المواثيق الدولية .

وقالت الصحفية والباحثة البريطانية فانيسا بيلي في مداخلة مع قناة تلفزيونية أمريكية إن " الحوثيين الذين يعرفون بأنصار الله يتصرفون بشأن حملتهم في البحر الأحمر ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية وهي معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعية وتلزم الدول الأعضاء بفرض حظرها".

واضافت : أعتقد أن المادة الأولى من الاتفاقية هي التي تبرز بشكل أساسي الأفعال التي تمنع الإبادة الجماعية وتعاقب عليها، خاصة أن محكمة العدل الدولية قضت بأن هناك إبادة جماعية ".

وتابعت : نعلم جميعاً أن هناك إبادة جماعية حقيقية مستمرة في غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي ومنذ عام 1948م، وبطبيعة الحال فإن اليمن يتصرف في إطار القيود التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية ويتصرف بشكل قانوني وأخلاقي وبنزاهة تامة.

