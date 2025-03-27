شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المرتبات بالدرهم الاماراتي(تعرف على المبلغ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت الدائرة المالية والإدارية للقوات المسلحة والأمن الجنوبي إعلانا هاماً بشأن صرف المرتبات

واكدت الدائرة المالية والإدارية عن بدء صرف راتب شهر فبراير 2025 لأسر الشهداء والجرحى المعاقين . موضحاً ان الراتب : 1000 درهم .

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