شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قيادياً خلال يوم.. مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قياداتها في صنعاء (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية عن سقوط عدد من قيادات الصف الأول للمليشيا بين قتيل وجريح، وسط تعتيم إعلامي مشدد..

تواصل مليشيا الحوثي تشييع جثامين قياداتها العسكرية على دفعات يومية، إذ شهد يوم الأربعاء مراسم دفن أربعة من قياداتها الميدانية، بعد 24 ساعة فقط من تشييع 16 ضابطًا، بينهم 14 في صنعاء واثنان في محافظة حجة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأن الجماعة ودّعت في صنعاء أربعة من قياداتها الميدانية، وهم: المقدم محمد منصور الزغافي، الرائد شعيب علي هاجر، النقيب يحيى حسين الكبسي، والملازم أول صالح صالح القطاع.

في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية عن سقوط عدد من قيادات الصف الأول للمليشيا بين قتيل وجريح، وسط تعتيم إعلامي مشدد.

وتشير المصادر إلى أن الجماعة تتبع سياسة التأجيل في الإعلان عن خسائرها، في محاولة للحد من تأثيرها على تماسك عناصرها.

ومنذ بدء العمليات الجوية الأمريكية في 15 مارس، أعلنت المليشيا تشييع 63 ضابطًا، فيما بلغ إجمالي قتلى قياداتها العسكرية منذ مطلع الشهر ذاته 71 ضابطًا.

وتعتمد الجماعة نهج التكتم على أعداد مقاتليها الميدانيين الذين يسقطون في المواجهات، وهي سياسة مستمرة منذ اندلاع الحرب عام 2015.

ووفق تقارير رصد، شيّعت مليشيا الحوثي 37 ضابطًا في فبراير و60 ضابطًا في يناير، ليصل إجمالي القادة العسكريين الذين فقدتهم الجماعة منذ بداية العام إلى 168 ضابطًا.

ويؤكد مراقبون أن المليشيا، المدعومة من إيران، تعاني استنزافًا متزايدًا لعناصرها، حيث تتوالى عمليات التشييع يوميًا في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسط تقديرات عسكرية تشير إلى مقتل مئات من مقاتليها شهريًا في جبهات القتال.