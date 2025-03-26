شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة تحصد 25 قتيلا و96 مصابا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية رسمية، بمقتل 25 شخصاً وإصابة 96 آخرين جراء مجزرة مروعة وغير مسبوقة، أثارت حالة من الصدمة لما تضمنته من تفاصيل غير متوقعة. كشفت هذا وزارة الداخلية في بيان رسمي أكدت فيه مقتل وإصابة 121 شخصاً خلال 10 أيام جراء تصاعد الحوادث المرورية في المحافظات المحررة. وقال مركز الإعلام الأمني إنه "منذ منتصف مارس وحتى يوم امس شهدت طرقات المحافظات والمناطق المحررة أكثر من 112 حادثة مرورية موزعة بين 55 حادثة صدام مركبات، و33 حادثة دهس مشاة، و15 حادثة انقلاب مركبات، و5 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و4 حوادث سقوط من على سيارة". مضيفاً أن "تلك الحوادث أسفرت عن وفاة 25 شخصاً، وإصابة 96 حالة وصفت 63 منها بالبليغة، فيما اسفرت عن خسائر مادية بلغت ملياراً و627 مليوناً و660 ألف ريال". وأرجعت الداخلية أسباب تصاعد الحوادث المرورية إلى "سلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات وعدم الإلتزام بالقوانين والقواعد المرورية وآداب العبور على الطرقات وتجاوزها وتجاهل شروط السلامة وتهورهم في القيادة وتجاوز السرعة والحمولة ومخالفة الاشارات وارشادات رجال المرور".

كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة مروعة تحصد 25 قتيلا و96 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.