شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية يفاجئ الجميع ويصدر هذا الاعلان بخصوص العمليات العسكرية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرّح المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، بأن العمليات العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن محدودة وتهدف إلى معاقبتهم على تهديدهم للملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف كراولي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الضربات إلى إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية، دون الانخراط في حرب واسعة النطاق، مع التأكيد على استمرار الردع لمنع أي تصعيد جديد يهدد الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية.

يأتي هذا التصريح في أعقاب ثلاث غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة جربان جنوب شرق صنعاء، ضمن سلسلة هجمات تستهدف مواقع الجماعة المدعومة من إيران.



