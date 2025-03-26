شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الامريكي يباغت الحوثيين ويستهدف مواقع استراتيجية في العاصمة صنعاء "المواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القوات الأميركية، قبل قليل ، ثلاث غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في منطقة جربان جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد مواقع الحوثيين، بهدف تقليص قدراتهم العسكرية وردع تهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الحوثيين بشأن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الضربات، في حين تؤكد واشنطن استمرار عملياتها ضد الجماعة المدعومة من إيران، ردًا على الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.



