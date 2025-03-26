شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب : أي يمني شمالاً وجنوبا يعتقد هذا الأمر فإنه واهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي نجيب غلاب ‏أي يمني شمالا وجنوبا يعتقد ان اليمن سيخرج من مشاكله المتراكمة ولم يتم تصفية المشروع المتخلف للحوثية فانه واهم وربما اكثر. واضاف : انها الوصفة الاكثر قدرة على تدمير اليمن حاضرا ومستقبلا من أي وصفة اخرى وايا كانت ويقينا كل داعم لها بأي شكل عدوان وخيانة اليمن واهله



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