شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في عملية نوعية ...الاعلان قبل قليل عن تطهير العاصمة وقائد الجيش يدخل في هذه اللحظات الى القصر الجمهوري "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مشاهد تُظهر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، داخل مروحية عسكرية أثناء دخوله إلى الخرطوم، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

يأتي هذا الظهور وسط تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين، حيث يسعى الجيش لاستعادة السيطرة على العاصمة، التي تشهد معارك عنيفة منذ بدء النزاع. وكان البرهان قد أكد في تصريحات سابقة عزمه القضاء على ما وصفه بـ"تمرد" قوات الدعم السريع، محذرًا من مخاطر تقسيم السودان إذا لم تتم إزالتها.

ويشهد السودان أزمة إنسانية متفاقمة جراء القتال المستمر، حيث أودت الحرب بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على النزوح، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات استمرار الصراع.



