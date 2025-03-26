شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان تداولته عدد من وكالات الانباء العالمية ...السعودية تكشف عن خبر مرعب للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي خبر مرعب للحوثيين كما تداولت الخبر عدد من وكالات الانباء .



وقال العقيلي عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ‏امريكا تجمع عددًا غير مسبوق من قاذفات بي-2 قرب اليمن وايران

واضاف حسبما نشرته وكالات / هبطت الليلة الماضية ثلاث قاذفات شبح من طراز بي-2 "سبيريت" في قاعدة دييغو غارسيا الجوية في المحيط الهندي القريبة نسبياً من اليمن وايران .

وتابع ومن المتوقع وصول أربع قاذفات أخرى من طراز بي-2 اليوم مسجلةً بذلك عددًا غير مسبوق من قاذفات بي-2 حيث بلغ عددها سبع قاذفات جاهزة لمهام في الشرق الأوسط.

واشار الى انها تُعد قاذفة بي-2 "سبيريت" قاذفة استراتيجية أمريكية ثقيلة بعيدة المدى، تتميز بتقنية التخفي منخفضة الرصد، ما يُمكّنها من اختراق المناطق ذات الكثافة العالية من الدفاعات الجوية والرادارات دون أن تُكتشف بسهولة. وهي الطائرة الأمريكية الوحيدة العاملة حاليًا التي يمكنها حمل أسلحة جو-أرض كبيرة الحجم في وضع التخفي.

ووضح العقيلي بانها استُخدمت قاذفة بي-2 في حملات القصف الأمريكية على يوغوسلافيا وليبيا والعراق وأفغانستان، وكان آخر استخدام عملي لها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما قصفت إدارة بايدن منشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن. لم يسبق من قبل أن جُمعت طائرات B-2 بهذا العدد في قاعدة عمليات أمامية واحدة