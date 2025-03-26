شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي اليمني أحمد الجوبي يحدد آخر أيام شهر رمضان وماهو أول يوم لعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي إن عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ سيصادف يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث سيكون يوم السبت 29 مارس هو اليوم التاسع والعشرين والأخير من شهر رمضان.

من جانبه، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومقره القاهرة، أن غرة شوال وعيد الفطر المبارك لعام 2025 ستوافق يوم الأحد 30 مارس في أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025، وهو يوم الرؤية.

وأشار البيان إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في سماء بقية المحافظات المصرية بين 9 و12 دقيقة.



