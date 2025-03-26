شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير الموظفين بعدن بعد هذا القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن رسميا عن اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وحكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها في العاصمة صنعاء، بشأن موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة المدنية والعسكرية، يبدأ سريانه في جميع محافظات الجمهورية من السبت المقبل. جاء هذا باتفاق وزارتي الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي والمؤتمر في اعلانهما بشأن اجازة عيد الفطر وأنها "تبدأ السبت (29 مارس) الموافق 29 رمضان، وتنتهي الأربعاء (2 ابريل) ٤ شوال، وأن يستأنف الدوام الرسمي السبت (5 ابريل) ٧ شوال ١٤٤٦ه". واستند اعلان وزارتي الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن وحكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها بالعاصمة صنعاء، اجازة عيد الفطر مبتداها ومنتهاها، إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠م النافذ بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

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