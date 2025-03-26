شكرا لقرائتكم خبر عن مرتزقة اجانب يحتلون جزيرة يمنية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت مصادر محلية وعسكرية متطابقة، أن احدى جزر اليمن سقطت بأيدي مرتزقة اجانب مسلحين، بتواطؤ من المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأفادت المصادر المتطابقة، بأن "بوصول دفعة اخرى من المسلحين المرتزقة الافارقة إلى جزيرة عبدالكوري التابعة لمحافظة ارخبيل سقطرى، انضموا الى دفعة سابقة من المسلحين كانت وصلت الى الجزيرة قبل عشرة ايام تقريبا". موضحة أن "دفعتي المسلحين المرتزقة الافارقة جرى نقلهم بحريا بسفن اماراتية من احد الاقاليم الصومالية، وتمركزتا في القاعدة العسكرية الجوية التي شيدتها الامارات في جزيرة عبدالكوري، طوال العامين الماضيين خلف الاضواء". وكشفت وكالات ومواقع اجنبية متخصصة في الطيران والمطارات، نهاية العام 2024م عن اعمال تشييد مطار غامض في جزيرة عبدالكوري، وبناء مدرج طيران يسمح بهبوط واقلاع الطائرات الكبيرة". مؤكدة ان "مواصفات المطار عسكرية".

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